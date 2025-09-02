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Подборки про Skoda
Karoq
4,7
29 отзывов
29 новых
405 с пробегом
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В продаже! Хитовые модели из Европы, доступные в России
3
4
2 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Топ-5 компактных кроссоверов за 2 500 000 вместо Chery и Geely: обзор вторичного рынка
21 августа 2025
Подборки
6 интересных компакт-кроссоверов с пробегом дешевле нового «Москвича»
2
10 августа 2023
Подборки
Вторичка
10 машин, которые мы ждём в России в 2019 году
2 января 2019
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Skoda
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