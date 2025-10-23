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про Skoda
4,6
3 238 отзывов
83 новых
13 265 с пробегом
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Игры
В продаже: бывшие российские бестселлеры в новом обличье
4
6
22 июня
Подборки
В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Skoda Kodiaq
6
12
12 мая
Подборки
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Пять альтернатив Volga C50 от японских, корейских и европейских марок
8
1
28 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие компакт-кроссоверы «традиционных» марок дешевле 3 миллионов
3
1
7 апреля
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
Практично и недорого: топ-6 подержанных пятидверных моделей за 1 000 000 рублей
1
8
23 октября 2025
Подборки
В продаже! Занятные, но недорогие пикапы с разных концов света
14
19
7 октября 2025
Подборки
Вторичка
Сентябрь горит! Главные мировые премьеры начала осени
4
15 сентября 2025
Подборки
В продаже! Хитовые модели из Европы, доступные в России
3
4
2 сентября 2025
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
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