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Подборки про Skoda
Octavia
4,6
1 493 отзыва
5 975 с пробегом
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В продаже: бывшие российские бестселлеры в новом обличье
4
6
22 июня
Подборки
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
Практично и недорого: топ-6 подержанных пятидверных моделей за 1 000 000 рублей
1
8
23 октября 2025
Подборки
Проверено Россией! Топ самых надёжных хэтчбеков европейских марок (и один лифтбек)
4
10 марта 2025
Подборки
Приличный седан гольф-класса вместо «китайца»: 5 моделей с пробегом за 2 000 000 рублей
1
1
12 января 2024
Подборки
Универсалы и лифтбеки по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
7
19 октября 2023
Подборки
Вторичка
Новая Skoda Octavia или престижная «трёхлетка»: 5 вариантов со вторичного рынка
17
7 апреля 2021
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
Skoda
Octavia
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