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Подборки про Skoda
Kodiaq
4,7
156 отзывов
40 новых
935 с пробегом
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Вторичка
Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Skoda Kodiaq
6
12
12 мая
Подборки
Kodiaq или «китайцы»? Топ-5 больших кроссоверов с пробегом за 3 000 000 рублей
2
13
29 апреля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Skoda
Kodiaq
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