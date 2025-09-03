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Тесты про Skoda
Kodiaq
4,7
156 отзывов
61 новых
898 с пробегом
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Вторичка
Эталон практичности? Каким получился Skoda Kodiaq второго поколения
13
45
3 сентября 2025
Тесты
Видео
Первый тест Skoda Kodiaq: каким стал новый кроссовер из «параллельной» реальности
38
34
28 августа 2025
Тесты
Старый друг против новых двух: сравнительный тест кроссоверов Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro Max и Skoda Kodiaq
25 августа 2022
Тесты
Матричные фары и двухспицевый руль: первый тест обновлённого Skoda Kodiaq
13 мая 2022
Тесты
В большой семье: Kia Sorento против Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq
1
36
8 января 2021
Тесты
Семейный культ: подробный тест Skoda Kodiaq
1
13
28 февраля 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
Kodiaq
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