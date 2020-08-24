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Тесты про Skoda
Superb
4,7
269 отзывов
8 новых
1 010 с пробегом
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Вторичка
Дорого-просторно. Все плюсы и минусы лифтбека Skoda Superb: подробный тест
6
24 августа 2020
Тесты
Примите антикамрин: сравнительный тест Hyundai Sonata, Mazda6 и Skoda Superb
1
30
12 августа 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
Superb
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