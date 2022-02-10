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Тесты про Skoda
Octavia
4,6
1 494 отзыва
5 995 с пробегом
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Для дома. Для себя? Skoda Octavia против Kia Ceed SW
3
10 февраля 2022
Тесты
Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta
1
21 мая 2021
Тесты
Стерпится! Слюбится? Все плюсы и минусы Skoda Octavia: подробный тест
2
24
22 марта 2021
Тесты
Комфорт плюс. Skoda Octavia против Kia K5: сравнительный тест-драйв
62
4 марта 2021
Тесты
Работа над достоинствами: первый тест полностью новой Skoda Octavia
12
2 февраля 2021
Тесты
Начало координат: подробный тест лифтбека Skoda Octavia
1
24
10 апреля 2020
Тесты
Главное – хвост: универсальный «неуниверсал» Kia Proсeed против Skoda Octavia
1
2
6 мая 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
Octavia
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