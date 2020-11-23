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Тесты про Skoda
Rapid
4,6
432 отзыва
2 268 с пробегом
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Дружеский жест. Все плюсы и минусы Skoda Rapid: подробный тест
1
28
23 ноября 2020
Тесты
Миллионер поневоле: Kia Rio против Skoda Rapid и Lada Vesta Sport
1
40
2 ноября 2020
Тесты
Всё это было, было, было: тест-драйв лифтбека Skoda Rapid второго поколения
11
8 июля 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
Rapid
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