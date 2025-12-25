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Тесты про Rox
01
99 новых
11 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Adamas
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Видео
Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
4
6
13 мая
Тесты
Подборки
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
29
29 апреля
Тесты
Подборки
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Тесты
Подборки
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Тесты
Подборки
Копия Дефендера, которая круче оригинала?! Подробный тест и обзор Rox 01
4
1
25 ноября 2025
Тесты
Видео
Подробный тест Rox 01: плюсы и минусы большого внедорожника со встроенной кухней
7
3
21 октября 2025
Тесты
Rox 01: пять мнений о роскошном гибриде с «тронами» и микрокухней на борту
15
13
16 октября 2025
Тесты
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Первый тест Rox 01 — брутального кроссовера, который маскируется под внедорожник
11
23
27 февраля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Rox
01
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