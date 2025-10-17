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Nissan
4,5
5 462 отзыва
149 новых
24 649 с пробегом
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Первый тест Nissan Armada — огромного и олдскульного «японца» из Америки
25
21
17 октября 2025
Тесты
Nissan X-Trail против Geely Monjaro: сравнение конкурентов из параллельных вселенных
16
44
26 декабря 2024
Тесты
Узнали даже в гриме: первый тест гибридного Nissan X-Trail, который сильно напоминает предшественника
6
12
18 июня 2024
Тесты
Первый обзор Nissan Ariya: как X-Trail, но электрический и с караоке
1
10 апреля 2023
Тесты
Nissan Z против Toyota Supra: дуэль спорткаров с толикой ностальгии
1
1
28 января 2023
Тесты
По большой любви. Все плюсы и минусы Nissan Pathfinder: подробный тест
1
7 октября 2022
Тесты
Первый тест нового Nissan Pathfinder: 5 фактов про большой кроссовер для России
4 апреля 2022
Тесты
Свободная касса: Opel Grandland X против Toyota RAV4 и Nissan X-Trail
18
10 декабря 2020
Тесты
Мистер обыкновенный. Все плюсы и минусы Nissan X-Trail: подробный тест
39
30 ноября 2020
Тесты
Старожил: подробный тест кроссовера Nissan Qashqai
12
29 мая 2020
Тесты
Продажные натуры: сравнительный тест Skoda Karoq, Kia Seltos и Nissan Qashqai
54
17 марта 2020
Тесты
Made in Russia: тест двух русских внедорожников и кроссовера-экспата
24
8 декабря 2019
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Nissan
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