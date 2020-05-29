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Тесты про Nissan
Qashqai
4,6
709 отзывов
84 новых
3 570 с пробегом
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Старожил: подробный тест кроссовера Nissan Qashqai
12
29 мая 2020
Тесты
Продажные натуры: сравнительный тест Skoda Karoq, Kia Seltos и Nissan Qashqai
54
17 марта 2020
Тесты
Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)
2
6
9 июля 2019
Тесты
Домашнее задание: тест основательно обновлённого Nissan Qashqai
29 марта 2019
Тесты
Два года ждали: не зря? Первый тест обновлённого Nissan Qashqai
1
26 марта 2019
Тесты
Видео
Журнал Авто.ру
Тесты
Nissan
Qashqai
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