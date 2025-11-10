Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про
Evolute
4,5
7 отзывов
58 новых
51 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
i-SPACE
i-JOY
i-PRO
i-SKY
i-JET
Все материалы
Новости
Тесты
Про бизнес
Подборки
Новинка года
Путешествия
Разбор
Главные факты о новом электрическом Evolute i-Joy, который оказался дешевле всех
15
25
16 января
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Подробный тест Evolute i-Space: все плюсы и минусы доступного гибрида российской сборки
14
7
12 января
Тесты
Больше чем рестайлинг: первый тест обновлённого российского гибрида Evolute i-Space
14
18
10 ноября 2025
Тесты
Кто уедет дальше: выясняем реальный запас хода семи популярных электрокаров
81
82
3 апреля 2025
Тесты
Тест кроссовера Evolute i-Jet — «российского» электромобиля с генами Теслы
1
3
1 июля 2024
Тесты
Первый тест семиместного кроссовера Evolute i-Space — дебютного гибрида российской марки
3
14
6 мая 2024
Тесты
Первый тест электрокара Evolute i-Sky — новой топ-модели российского бренда
2
18
14 августа 2023
Тесты
«Москвич 3е» против Evolute i-Joy: сравнительный тест обрусевших электрических кроссоверов
5
9
6 июля 2023
Тесты
Первый тест российского электрического кроссовера Evolute i-JOY
2
1
3 января 2023
Тесты
Первый тест российского электромобиля Evolute i-PRO: как он едет и экономичнее ли машины с ДВС
3
6
1 декабря 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Evolute
Подождите
Объявления загружаются