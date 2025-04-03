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Тесты про Evolute
i-JOY
8 новых
11 с пробегом
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Главные факты о новом электрическом Evolute i-Joy, который оказался дешевле всех
15
25
16 января
Тесты
Кто уедет дальше: выясняем реальный запас хода семи популярных электрокаров
81
82
3 апреля 2025
Тесты
«Москвич 3е» против Evolute i-Joy: сравнительный тест обрусевших электрических кроссоверов
5
9
6 июля 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Evolute
i-JOY
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