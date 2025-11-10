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Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Подробный тест Evolute i-Space: все плюсы и минусы доступного гибрида российской сборки
14
7
12 января
Тесты
Больше чем рестайлинг: первый тест обновлённого российского гибрида Evolute i-Space
14
18
10 ноября 2025
Тесты
Первый тест семиместного кроссовера Evolute i-Space — дебютного гибрида российской марки
3
14
6 мая 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Evolute
i-SPACE
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