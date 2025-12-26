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Новости про Evolute
i-SPACE
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Evolute возглавил сегмент электромобилей и гибридов в России
1
4
6 апреля
Новости
Продажи электрокаров и гибридов Evolute взлетели на 445 процентов
6
30 марта
Новости
Эксперты назвали пять гибридов в России с самой низкой стоимостью километра пробега
1
16 января
Новости
Эксперты назвали пять самых дальнобойных гибридов в России
1
1
15 января
Новости
Объявлены цены на полноприводный Evolute i-Space
15 января
Новости
Российский кроссовер Evolute i-Space получит версию с полным приводом
5
4
26 декабря 2025
Новости
Автомобили Evolute начали производить в России по полному циклу
4
5
1 декабря 2025
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Гибрид Evolute i-Space липецкой сборки станет полноприводным
2
7
29 сентября 2025
Новости
Обновлённый Evolute i-Space поступил в продажу: цены и оснащение
2
11 сентября 2025
Новости
Российский кроссовер Evolute i-Space обновился: плюс 41 сила и пятиместный салон
6
12
7 июля 2025
Новости
Российский гибридный кроссовер Evolute i-Space получил новую базовую комплектацию
1 октября 2024
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Evolute
i-SPACE
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