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Evolute
4,5
7 отзывов
118 новых
175 с пробегом
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Разбор
Продажи гибридов Geely выросли в России в 45 раз
5
23 июня
Новости
В России почти на треть выросли продажи отечественных автомобилей
1
22 июня
Новости
Про бизнес
В рейтинге любимых электрокаров россиян сменился лидер
2
1
19 июня
Новости
Электрокар UMO, ещё не вышедший на рынок, занял второе место по продажам в РФ
1
2
19 мая
Новости
Про бизнес
Электрокроссовер Evolute i-Sky получил новый дизайн и стал мощнее
2
4
14 мая
Новости
Evolute возглавил сегмент электромобилей и гибридов в России
1
4
6 апреля
Новости
Evolute обновит электрокроссовер i-Sky
1
2
31 марта
Новости
Продажи электрокаров и гибридов Evolute взлетели на 445 процентов
6
30 марта
Новости
Продажи новых электрокаров в России выросли почти на четверть
1
18 марта
Новости
Про бизнес
В Evolute объяснили приостановку производства модели i-Jet
2
1
17 марта
Новости
В России резко выросли продажи электрокаров и гибридов: топ-5 самых популярных
6 марта
Новости
Про бизнес
У Минпромторга готов список автомобилей, допущенных для работы в такси
5
26 февраля
Новости
1
2
3
4
5
6
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9
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