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Получается X3, или Уместно ли слово «премиум» в разговоре о новом BMW X3: первый тест
8
6
19 июня
Тесты
Первый обзор новой «пятёрки» BMW: сенсорной, продвинутой и с ДВС
19
44
14 марта 2024
Тесты
Четырёхугольник. Новейший Mercedes-Benz C 200 против Audi A4, BMW 420d и Genesis G70
18 марта 2022
Тесты
Товарное соседство. BMW 5 серии, Genesis G80 и Volvo S90: сравнительный тест
2
31
26 августа 2021
Тесты
Последний из могикан: первый трек-тест нового BMW M4 Competition
4
27 апреля 2021
Тесты
Гран спорта на два грана практичности. Все плюсы и минусы BMW 840i xDrive Gran Coupe: подробный тест
1
3
15 сентября 2020
Тесты
Дни минувшего будущего: Audi A7 против BMW 840i Gran Coupe
7
3 сентября 2020
Тесты
Комоды массового поражения: BMW X5 M против Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe
10
19 августа 2020
Тесты
Раскрепощённый: подробный тест купе-кроссовера BMW X6
10
27 июля 2020
Тесты
Единица с хвостиком: подробный тест BMW 218i Gran Coupe
7
26 июня 2020
Тесты
Ноздри Пандоры: тест нового BMW X6
12
30 октября 2019
Тесты
От одного до восьми: тест-драйв BMW M8 Competition
11 октября 2019
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
BMW
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