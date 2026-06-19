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Тесты про BMW
X3
4,7
378 отзывов
1 029 новых
2 567 с пробегом
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Тесты
Получается X3, или Уместно ли слово «премиум» в разговоре о новом BMW X3: первый тест
8
6
19 июня
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
BMW
X3
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