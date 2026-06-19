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Новости про Porsche
911
4,8
31 отзыв
70 новых
370 с пробегом
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История
В США создали Porrari: это старый 911 с итальянским V8
1
19 июня
Новости
Компания Porsche представила сразу три мультяшных 911 — их пустят с молотка
5
10 июня
Новости
Porsche посвятит уникальный спорткар персонажу мультфильма «История игрушек»
1
9 июня
Новости
Старый Porsche 911 сделали круче современного 911 GT3
5
1
4 июня
Новости
На Авто.ру продают уникальный карбоновый кабриолет Porsche 911
4
2 июня
Новости
Польские тюнеры начали превращать Porsche 911 в универсал
6
6
31 мая
Новости
Porsche 911 не станет электрокаром, но только в этом десятилетии
1
26 мая
Новости
Porsche выпустит эксклюзивную спецверсию 911 для Молдавии
4
26 мая
Новости
Редчайший рестомод Gunther Werks без пробега уйдёт с молотка
2
25 мая
Новости
Классический Porsche 911 сделали в Pogea карбоновым и 500-сильным
2
1
22 мая
Новости
В Москве продают 18-летний Porsche 911 с пробегом всего 1500 километров
3
20 мая
Новости
Карбоновый кузов для Porsche 911 GT3 RS оценили впятеро дороже самой машины
4
14 мая
Новости
1
2
3
4
5
6
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Журнал Авто.ру
Новости
Porsche
911
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