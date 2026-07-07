Американец продаёт почти новый Porsche из-за ультиматума жены

На онлайн-аукционе Cars & Bids выставлен на продажу Porsche 911 Carrera GTS 2025 года выпуска с пробегом всего 1700 миль (около 2700 километров). За автомобиль уже дают 200 000 долларов (примерно 15,3 миллиона рублей), хотя до конца торгов ещё три дня. Но примечательнее причина появления почти нового немецкого спорткара на торгах: согласно комментариям продавца, он вынужден избавиться от него из-за появления в семье ребёнка, смены приоритетов и позиции супруги.
- Усугубляют ситуацию петролхеда из США погодные условия в Пенсильвании — он опасается выезжать на машине в дождь. Кроме того, из-за плотного рабочего графика у него чаще всего единственный выходной в неделю, поэтому наслаждаться поездками на Porsche почти некогда.
- Интересно также, что версия GTS штатно поставляется без заднего ряда сидений, и у выставленного на продажу экземпляра их нет. Опционально Porsche предлагает небольшие кресла, которые подойдут лишь детям. Также компания продаёт фирменные детские автокресла. Продавец рассмотрел оба варианта, но сообщил, что супруга всё же настояла на продаже.
- 911 Carrera GTS оснащён силовой установкой T-Hybrid на базе 3,6-литрового турбированного оппозитного двигателя и 54-сильного электромотора, суммарная отдача установки составляет 532 л.с. Время разгона 0–100 км/ч составляет 2,9 секунды, максимальная скорость — 312 км/ч.
- Продавец приобрёл автомобиль в сентябре 2025 года за 242 680 долларов, из которых более 64 000 долларов пришлось на дополнительное оборудование. В список опций вошли карбон-керамические тормоза, система подавления кренов Dynamic Chassis Control, карбоновая крыша, аэродинамический обвес Aerokit, ковшеобразные сиденья из углеволокна и аудиосистема Burmester.
- Примечательно, что продавец не собирается прощаться с маркой Porsche навсегда: он уже забронировал место в очереди за трековым купе Porsche 911 GT3, который надеется купить через несколько лет.
В августе на аукцион RM Sotheby's выставят редчайший Ruf CTR3 Clubsport — один из всего семи когда-либо сделанных. Он считается одновременно первой самостоятельной моделью фирмы Ruf и своего рода ответом на вопрос, как бы выглядел Porsche 911 со среднемоторной компоновкой. Прогнозируемая цена достигает 1,9 миллиона долларов.
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