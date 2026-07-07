Американец продаёт почти новый Porsche из-за ультиматума жены

Продавец приобрёл автомобиль в сентябре 2025 года за 242 680 долларов, из которых более 64 000 долларов пришлось на дополнительное оборудование. В список опций вошли карбон-керамические тормоза, система подавления кренов Dynamic Chassis Control, карбоновая крыша, аэродинамический обвес Aerokit, ковшеобразные сиденья из углеволокна и аудиосистема Burmester.

Примечательно, что продавец не собирается прощаться с маркой Porsche навсегда: он уже забронировал место в очереди за трековым купе

Porsche 911 GT3

, который надеется купить через несколько лет.