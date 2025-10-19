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Новости про Porsche
Taycan
4,8
4 отзыва
92 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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911
Taycan
Cayenne
911 GT3
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911 GT2
918 Spyder
Cayman GT4
928
959
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912
924
944
718 Boxster
718 Cayman
914
968
Cayenne Coupe
911 R
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Вторичка
Porsche Taycan получил фейковую коробку передач и стал дальнобойнее
4
18 июня
Новости
Porsche Taycan получил тюнинг-кит, позволивший обогнать Xiaomi SU7
5
5
7 мая
Новости
Porsche хочет объединить Panamera и Taycan в одну линейку
1
10 марта
Новости
Недовольные скоростью заряда электрокаров Porsche подали на компанию в суд
1
9 октября 2025
Новости
Появились фото самой хардкорной версии Porsche Taycan
2
1
16 июля 2025
Новости
Xiaomi SU7 ухудшил своё время на Нюрбургринге, но стал рекордсменом
3
5
11 июня 2025
Новости
Xiaomi SU7 Ultra побил два рекорда Porsche Taycan на автодроме Шанхая
3
1
17 февраля 2025
Новости
Porsche Taycan установил рекорд Гиннесса по дрифту на льду
2
1
29 января 2025
Новости
В России начали продавать рестайлинговый Porsche Taycan, включая сверхмощный Turbo GT
2
27 января 2025
Новости
Почти 16 тысяч китайских Porsche Taycan могут загореться
18 ноября 2024
Новости
Представлены обновлённые Porsche Taycan 4 и Taycan GTS
13 ноября 2024
Новости
Porsche Taycan первым установил рекорд на гоночной трассе в Шанхае
23 октября 2024
Новости
Видео
1
2
3
4
5
6
7
8
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