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Новости
Видео
Культовый Porsche Carrera GT переделали в кастомный суперкар
6
1 июня
Новости
Тюнеры предложили пакет доработок для культового Porsche Carrera GT
1
2
10 марта
Новости
Редкий суперкар Porsche, проезжавший по 46 километров в год, уйдёт с молотка
4
27 февраля
Новости
Porsche восстановил культовый Carrera GT до состояния нового автомобиля
3
19 декабря 2025
Новости
Больше 210 миллионов долларов: блогер подсчитал стоимость машин, приехавших на фестиваль в Монтерее
2
18 августа 2025
Новости
Видео
Культовый родстер Porsche Carrera GT мог стать купе: опубликован эскиз
3
20 июля 2025
Новости
Porsche бесплатно поставит новые шины на все суперкары Carrera GT
1 октября 2024
Новости
На продажу выставили Porsche Carrera GT с большим пробегом. За него хотят больше миллиона долларов
1
6 марта 2024
Новости
Владельцы Porsche Carrera GT почти год ждут ремонта по отзывной кампании
2
14 января 2024
Новости
Hennessey отложит выпуск 6-колёсного электромобиля ради гиперкара в стиле Porsche Carrera GT
1
25 июля 2023
Новости
Уникальный Porsche Carrera GT, доработанный Zagato, выставили на торги
12 июля 2023
Новости
Porsche Carrera GT в уникальном цвете Speedster Blue рассчитывают продать за 1,5 миллиона долларов
18 апреля 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Porsche
Carrera GT
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