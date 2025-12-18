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Новости про Porsche
356
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100-летний американец продал свой Porsche 356, на котором не ездил с 1990-х
4
1
15 марта
Новости
Видео
Спорткар на шасси Lotus с внешностью Porsche и мотором Honda появился в продаже
1
4 марта
Новости
Уникальный Porsche 356, принадлежавший знаменитому музыканту, выставили на торги
2
18 декабря 2025
Новости
Один из первых Porsche оснастили большим мотором и выставили на продажу
2
2
21 августа 2025
Новости
Один из первых в истории автомобилей Porsche хотят продать за 3,5 миллиона долларов
1
1
31 января 2024
Новости
В калифорнийском сарае нашли Porsche 356, простоявший там почти 40 лет
40
16
11 августа 2023
Новости
Видео
Марка Porsche показала в Гудвуде, как мог бы выглядеть родстер 356 в XXI веке
13 июля 2023
Новости
С молотка уйдёт уникальный спорткар на агрегатах Porsche и VW, построенный в США
3 июля 2023
Новости
На аукцион выставлен Porsche 356 Abarth, построенный в единственном экземпляре в Аргентине
1
31 мая 2023
Новости
С молотка ушёл уникальный Boxster в стиле первых спорткаров марки Porsche
30 мая 2023
Новости
Porsche представила «дизайнерский» концепт Vision 357 к собственному юбилею
26 января 2023
Новости
За идеально восстановленный Porsche из 1950-х заплатили 321 500 долларов
1
1
6 марта 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Porsche
356
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