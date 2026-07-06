Ателье Gunther Werks хочет поставить рекорд с 1067-сильным рестомодом

Компания Gunther Werks, известная своими рестомодами на базе Porsche 911, объявила о плане установить новый рекорд по подъёму на холм в Гудвуде. Для этого она привезёт на «Фестиваль скорости» самую экстремальную свою модель, известную под обозначением F-26 — суперкар, образцом для которого стал культовый «плосконосый» Porsche 935.