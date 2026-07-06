Ателье Gunther Werks хочет поставить рекорд с 1067-сильным рестомодом

Компания Gunther Werks, известная своими рестомодами на базе Porsche 911, объявила о плане установить новый рекорд по подъёму на холм в Гудвуде. Для этого она привезёт на «Фестиваль скорости» самую экстремальную свою модель, известную под обозначением F-26 — суперкар, образцом для которого стал культовый «плосконосый» Porsche 935.
- В ателье заявили, что претендуют на рекорд в своём классе без уточнения деталей. По одной из версий, рестомод выступит в категории серийных дорожных автомобилей. Самым быстрым среди них на 1,85-километровой трассе Гудвуда с прошлого года считается гиперкар Koenigsegg Sadair's Spear: его результат составляет 47,14 секунды.
- Рестомод F-26 базируется на платформе Porsche 911 (993). Его 4,0-литровый «оппозитник», разработанный вместе с Rothsport Racing, развивает 1067 л.с. и 1016 Нм и работает с шестиступенчатой «механикой», при этом благодаря новому кузову суперкар весит около 1,2 тонны. Его конструкция также предусматривает полностью независимую подвеску на компонентах JRZ, мощные тормоза и каркас безопасности.
- Всего Gunther Werks планирует собрать только 26 экземпляров F-26, цена которых, по неподтверждённым данным, стартует с 1,6 миллиона долларов.
Также ателье покажет в Гудвуде один из рестомодов из линейки Turbo, которая имеет чуть больший тираж 75 экземпляров. В начале нынешнего года сообщалось, что в оформлении одного из таких суперкаров тюнеры применили 24-каратное золото.
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