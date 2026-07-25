За эксклюзивный Ruf SCR 2024 года хотят выручить 2,8 миллиона долларов

Аукционный дом Broad Arrow Auctions объявил о проведении ежегодных торгов The Quail Auction, в 2026 году они состоятся 13–14 августа в Кармеле, штат Калифорния. Главным лотом предстоящего мероприятия станет суперкар Ruf SCR 2024 года выпуска в редкой модификации Mary Stuart, впервые выставляемый на публичный аукцион. Модель входит в ограниченную серию всего из шести экземпляров. Предварительная оценочная стоимость этого экземпляра составляет от 2,5 до 2,8 миллиона долларов (примерно 194–217 миллионов рублей).
- Название серии Mary Stuart отсылает к заводским гоночным прототипам Porsche 911 Carrera RSR 1973 года, оснащавшимся высоким спойлером-обтекателем, который визуально напоминал воротник-фрезу эпохи королевы Шотландии Марии Стюарт. Представленный на торгах автомобиль окрашен в фиолетовый оттенок Ultra Violet, а его заявленный пробег составляет 283 километра.
- Визуально Ruf SCR напоминает Porsche 911 поколения 964 (выпускался с 1989 по 1994 год), но в основе автомобиля лежат углепластиковый монокок с приклеенными передним и задним подрамниками, а также встроенный трубчатый каркас безопасности из высокопрочной стали. Внешние кузовные панели выполнены из углеволокна. Весит купе всего 1250 кг.
- В движение суперкар приводится атмосферным 6-цилиндровым «оппозитником» объёмом 4,0 литра, выдающим 510 л.с. и 470 Нм. ДВС передаёт тягу на задние колёса через 6-ступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения. Суперкар ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.
- В салоне установлены облегчённые ковшеобразные кресла Recaro. Дверные панели выполнены из карбона, интерьер украшен фиолетовыми акцентами.
Ранее в июле ателье Ruf представило собственный двигатель необычной конфигурации. Это 4,8-литровый «оппозитник» на восемь цилиндров, который развивает около 1000 л.с. ДВС спроектирован для установки на некую новую модель Ruf, которая уже сейчас заявлена как предназначенная для дорог общего пользования. Подробности о ней не разглашаются, как и о двигателе.
Как вам цвет этого Ruf SCR?
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