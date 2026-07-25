За эксклюзивный Ruf SCR 2024 года хотят выручить 2,8 миллиона долларов

В движение суперкар приводится атмосферным 6-цилиндровым «оппозитником» объёмом 4,0 литра, выдающим 510 л.с. и 470 Нм. ДВС передаёт тягу на задние колёса через 6-ступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения. Суперкар ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.

В салоне установлены облегчённые ковшеобразные кресла Recaro. Дверные панели выполнены из карбона, интерьер украшен фиолетовыми акцентами.

Ранее в июле ателье Ruf представило собственный двигатель необычной конфигурации. Это 4,8-литровый «оппозитник» на восемь цилиндров, который развивает около 1000 л.с. ДВС спроектирован для установки на некую новую модель Ruf, которая уже сейчас заявлена как предназначенная для дорог общего пользования. Подробности о ней не разглашаются, как и о двигателе.