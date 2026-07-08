Запрет на экспорт, закупки и полная загрузка: итоги совещания у Путина

Спрос на топливо летом 2026 года на треть превышает уровень аналогичного периода 2025-го. Для борьбы с дефицитом вводится запрет на экспорт дизельного топлива, а также начинается импорт отдельных видов нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
- По словам Новака, текущий дефицит топлива в России связан с серией атак на объекты топливно-энергетического комплекса, был повреждён ряд нефтеперерабатывающих заводов, что привело к частичному сокращению объёмов производства бензина и дизеля.
- Но есть и другая причина нехватки: спрос на моторное топливо вырос на треть относительно уровня 2025 года. Это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и, соответственно, росту времени заправки.
- Для исправления ситуации загрузка НПЗ была поднята до максимального уровня. Власти задействовали потенциал малых и средних заводов, сократили сроки текущих ремонтов и перенесли плановые профилактические работы на более поздний срок. Также на рынок направили ранее накопленные запасы горючего.
- Чтобы насытить внутренний рынок, в июле начинаются импортные поставки нефтепродуктов, а для обеспечения их экономической доступности правительство согласовало с РЖД скидки на железнодорожные тарифы и продлило на год действие нулевой пошлины на импорт топлива и присадок. Временно разрешено увеличение объёмов производства за счёт выпуска нефтепродуктов более низкого экологического класса.
- Отдельное внимание уделяется независимым владельцам АЗС, которым принадлежит около 20 тысяч из 29 тысяч работающих в стране заправок. Если раньше они закупали топливо на бирже или через посредников, то сейчас крупные вертикально интегрированные компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз») перенаправляют потоки для прямых поставок независимым операторам и на собственные сети АЗС. Такая практика уже внедряется в Иркутской области и Забайкальском крае.
- В приоритетном порядке топливом обеспечиваются сельхозпроизводители, приграничные районы, Калининградская область, Крым и Севастополь, а также регионы северного завоза. В субъектах РФ созданы оперативные штабы, которые в случае необходимости определяют приоритетные категории потребителей (прежде всего службы жизнеобеспечения).
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что бензин АИ-95 подорожал вдвое, до 197 рублей за литр на официальных заправках, хотя в соседнем Краснодарском крае стоит 73,5 рубля за литр. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что у правительства попросили субсидию в районе 85 рублей за литр.
Ранее стало известно о новом ограничении в Республике Алтай: с 9 июля там можно будет заправиться только раз в сутки. Автомобилистов обяжут предъявлять сотрудникам заправки СТС на свой автомобиль, а госномера будут фиксировать в системе.
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