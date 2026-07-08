Запрет на экспорт, закупки и полная загрузка: итоги совещания у Путина

По словам Новака, текущий дефицит топлива в России связан с серией атак на объекты топливно-энергетического комплекса, был повреждён ряд нефтеперерабатывающих заводов, что привело к частичному сокращению объёмов производства бензина и дизеля.

Но есть и другая причина нехватки: спрос на моторное топливо вырос на треть относительно уровня 2025 года. Это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и, соответственно, росту времени заправки.

Для исправления ситуации загрузка НПЗ была поднята до максимального уровня. Власти задействовали потенциал малых и средних заводов, сократили сроки текущих ремонтов и перенесли плановые профилактические работы на более поздний срок. Также на рынок направили ранее накопленные запасы горючего.