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Новости про
Lancia
4,4
22 отзыва
36 с пробегом
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Вторичка
Lancia возродила модель Gamma в виде кросс-хэтча
4
26 мая
Новости
Рестомод Kimera K39 сменил 4 цилиндра на мотор от Koenigsegg
5
1
16 мая
Новости
Kimera покажет ещё два рестомода Lancia — для гонки и обычных дорог
2
7 мая
Новости
Из седана в кроссовер: Lancia возрождает модель Gamma
2
1
26 февраля
Новости
Очень дорогой рестомод Lancia превратили в масштабную модель
26 декабря 2025
Новости
Lancia выпустила лимитированные часы в честь возвращения в ралли
19 декабря 2025
Новости
В Японии продают очень редкую прощальную спецверсию Lancia Delta Integrale
1
2
14 октября 2025
Новости
Kimera показала первый полноприводный рестомод в честь раллийной Lancia 037
5
1
13 августа 2025
Новости
Последняя «боевая» Lancia Delta HF Integrale появилась в продаже
1
29 декабря 2024
Новости
Итальянцы Kimera показали самый экстремальный рестомод раллийной Lancia 037 — его построили для Пайкс-Пика
1
23 июня 2024
Новости
Гоночная версия возрождённого купе Lancia 037: опубликованы фотографии
18 июня 2024
Новости
Возрождение культового спорткара Lancia Stratos показали на видео
17 июня 2024
Новости
Видео
1
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