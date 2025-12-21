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Lancia
4,4
22 отзыва
33 с пробегом
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Вторичка
От Страдале до Шевеля: объявления недели на Авто.ру
12 апреля
Подборки
Вторичка
От Спидстера до одноцилиндровой «капсулы»: объявления недели на Авто.ру
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21 декабря 2025
Подборки
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Суперкар без дверей, который проезжал под шлагбаумом: история Lancia Stratos Zero
2
1
20 мая 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Lancia
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