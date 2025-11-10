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про Buick
4,6
21 отзыв
110 с пробегом
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Вторичка
Без руля и педалей: Buick построил лаунж-зону на колёсах
4
3
26 апреля
Новости
«Машину Дарта Вейдера» превратили в пикап и выставили на продажу
1
1
25 марта
Новости
Lexus и Buick названы самыми надёжными брендами, Volkswagen в аутсайдерах
1
20 февраля
Новости
Частично рассекречен кроссовер Buick Electra E7 с запасом хода 1600 километров
12 января
Новости
Porsche в третий раз стал брендом с самым высоким индексом удовлетворённости владельцев
1
10 ноября 2025
Новости
Запас хода флагманского гибрида Buick Electra L7 превысит 1400 километров
16 сентября 2025
Новости
В нью-йоркском сарае нашли папку с эскизами дизайнеров GM из 1940-х
11
16 сентября 2025
Новости
Раскрыто оснащение флагмана Buick Electra L7: 27 динамиков и кресла с «нулевой гравитацией»
1
2 сентября 2025
Новости
Buick показал в Китае электроседан с дверями-«ножницами»
3
5 августа 2025
Новости
В течение года Buick выпустит в Китае шесть электрифицированных новинок под суббрендом Electra
22 апреля 2025
Новости
У Buick GL8 будет новая версия — подключаемая гибридная
11 декабря 2024
Новости
Пятиметровый электроседан Buick Electra L запоздает ради версии с увеличенным запасом хода
23 октября 2024
Новости
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
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Buick
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