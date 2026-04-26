Без руля и педалей: Buick построил лаунж-зону на колёсах

Крайне необычный концепт дебютировал на Пекинском автосалоне
Фото: Журнал Авто.ру

Бренд Buick рассекретил в Пекине новый концепт-кар в рамках суббренда Electra, получивший название Zenith Mobile Space Smart Body. Он выполнен в формате однообъёмного кузова с полупрозрачными поверхностями и акцентом на трансформируемое «мобильное пространство».

  • Передняя часть каплевидного концепта, которую бренд называет «плавающим крылом-щитом», вдохновлена традиционными восточными мотивами. Кузов с лазерной гравировкой в виде перьевых узоров сочетает футуристичные и классические элементы. Сзади выделяется U-образный активный спойлер, также применены аэродинамические элементы колёс.
  • Интерьер ориентирован на гибкость компоновки: концепт оснащён четырьмя поворотными сиденьями, позволяющими пассажирам располагаться лицом друг к другу. Центральная консоль, вдохновлённая традиционными китайскими складными веерами, выполнена в виде столика-перегородки, который может складываться и менять положение. 

  • В передней части салона установлен проекционный дисплей с функциями искусственного интеллекта, активирующийся при приближении человека. Никаких органов управления нет — очевидно, концепт задуман как автономное транспортное средство. По задумке, в движение его приводят четыре электромотора.

Ранее бренд Buick представил другой футуристичный концепт Electra Orbit, разработанный шанхайской дизайн-студией компании. Его задачей стало показать, как может выглядеть флагманская модель для китайского рынка. 

#Buick#Концепты#General Motors#Новинки#Пекин-2026#Сделано в Китае
