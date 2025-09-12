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Новости
Частично рассекречен кроссовер Buick Electra E7 с запасом хода 1600 километров
12 января
Новости
Раскрыто оснащение флагмана Buick Electra L7: 27 динамиков и кресла с «нулевой гравитацией»
1
2 сентября 2025
Новости
Buick показал в Китае электроседан с дверями-«ножницами»
3
5 августа 2025
Новости
Buick готовит для Китая седан и универсал на батарейках: представлены концепты
25 апреля 2024
Новости
Батарейное кросс-купе Buick Electra E4 получило «подогретую» версию GS
20 июня 2023
Новости
У Buick появился купеобразный кроссовер Electra E4 с запасом хода до 620 километров
13 июня 2023
Новости
Показали электрокроссовер Buick Electra E5: три мотора, две батареи и до 620 км на одной зарядке
14 апреля 2023
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
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Electra
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