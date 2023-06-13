Оставить коммент

Новый кроссовер Jetour Dashing для России: объявлены цены и характеристики

У Buick появился купеобразный кроссовер Electra E4 с запасом хода до 620 километров

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Buick рассекретила новый электрический вседорожник для китайского рынка. Он получил название Electra E4 и, по мнению издания AutoHome, благодаря более динамичному дизайну будет позиционироваться как кросс-купейная версия представленного недавно полноценного кроссовера Electra E5. Ориентировочная цена — от 200 до 300 тысяч юаней (от 2,3 до 3,5 миллиона рублей).

Читайте нас в Дзене!
1/6
  • Дизайн передней части новинки в целом похож на оформление Buick Electra E5, за исключением слегка модернизированной оптики и иного наполнения «решётки радиатора». Однако в целом у E4 оригинальный кузов с более покатой линией крыши и собственной задней частью. Соответственно, при идентичной колёсной базе 2954 миллиметра новинка оказалась заметно короче — 4818 миллиметров в длину против 4892 миллиметров у E5. Кроме того, кросс-купе примерно на 100 миллиметров ниже.
  • При этом интерьер перекочевал на E4 практически без изменений. Здесь такие же кресла, руль, центральный тоннель, блок климат-контроля и большой дисплей диагональю 30 дюймов. Слегка доработаны лишь передняя панель и дверные карты, которые лишились клавиш настроек сидений.
  • По предварительным данным, базовая версия Electra E4 получит передний привод с одним 204-сильным электромотором, более дорогую модификацию оснастят двумя двигателями на 194 и 92 л.с. для передней и задней осей. Данные по запасу хода пока не разглашаются, самая дальнобойная версия Electra E5 способна проехать без подзарядки до 620 километров.
  • В оснащение кросс-купе войдут медиасистема на чипе Snapdragon с возможностью обновлений «по воздуху» и поддержкой 5G, атмосферная подсветка салона со 121 оттенком, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша площадью 1,2 квадратных метра. Когда именно Electra E4 появится в продаже, пока неизвестно.

Ранее Buick продемонстрировала в Китае концепт-кар под названием Proxima. В его дизайне можно найти черты нынешних моделей, но в целом он демонстрирует возможный облик электрокаров Buick конца нынешнего десятилетия.

Обычный вседорожник или кросс-купе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании