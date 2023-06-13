У Buick появился купеобразный кроссовер Electra E4 с запасом хода до 620 километров

Компания Buick рассекретила новый электрический вседорожник для китайского рынка. Он получил название Electra E4 и, по мнению издания AutoHome, благодаря более динамичному дизайну будет позиционироваться как кросс-купейная версия представленного недавно полноценного кроссовера Electra E5. Ориентировочная цена — от 200 до 300 тысяч юаней (от 2,3 до 3,5 миллиона рублей).