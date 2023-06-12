Представлен прообраз будущих моделей Buick с «крыльями чайки»

Компания Buick показала в Китае новый концепт Proxima. Как пишет AutoHome, в серию футуристичный автомобиль не пойдёт: он призван дать представление об облике будущих моделей американского бренда для локального рынка. При этом в GM не исключают возможности экспансии китайских Buick за пределы страны.