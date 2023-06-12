Представлен прообраз будущих моделей Buick с «крыльями чайки»

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Седан Buick LaCrosse нового поколения рассекретили в Китае
Седан Geely Preface получил новый мотор и подешевел
Компания Buick показала в Китае новый концепт Proxima. Как пишет AutoHome, в серию футуристичный автомобиль не пойдёт: он призван дать представление об облике будущих моделей американского бренда для локального рынка. При этом в GM не исключают возможности экспансии китайских Buick за пределы страны.
К 2025 году батарейная линейка Buick в Китае будет состоять из пяти моделей, включая кроссоверы, седан и минивэн. Один из электрокаров компания планирует продавать и в США — это дебютировавший в апреле кроссовер Electra T5.