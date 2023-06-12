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Седан Geely Preface получил новый мотор и подешевел

Представлен прообраз будущих моделей Buick с «крыльями чайки»

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Дмитрий Елизаров

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Компания Buick показала в Китае новый концепт Proxima. Как пишет AutoHome, в серию футуристичный автомобиль не пойдёт: он призван дать представление об облике будущих моделей американского бренда для локального рынка. При этом в GM не исключают возможности экспансии китайских Buick за пределы страны.

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  • Buick Proxima — это проект флагманского седана с необычным дизайном: концепт получил узкую оптику с множеством светодиодных «нитей», почти однообъёмный силуэт и огромные подъёмные двери. Средних стоек кузов Proxima лишён, в салоне размещены только четыре кресла.
  • Полноценных изображений интерьера пока нет. Сообщается, что он отделан исключительно экологическими материалами, созданными из растительного сырья (например, бамбука) и материалов, полученных путём вторичной переработки. Кроме того, в климатической системе применён «умный» ароматизатор, способный генерировать ароматы с учётом окружающей обстановки за бортом.
  • Buick Proxima получил электрическую силовую установку и, вероятнее всего, базируется на архитектуре Ultium, но технические характеристики концепта не раскрываются. Концепт создан Центром перспективных разработок GM в Шанхае. Хотя он стал частью линейки Buick, разработчики уже заявили, что реализованная на прототипе стилистика дизайна может быть применена для новинок любых марок, входящих в концерн.

К 2025 году батарейная линейка Buick в Китае будет состоять из пяти моделей, включая кроссоверы, седан и минивэн. Один из электрокаров компания планирует продавать и в США — это дебютировавший в апреле кроссовер Electra T5.

Как считаете, возможно такое выпускать серийно?

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