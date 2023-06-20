Батарейное кросс-купе Buick Electra E4 получило «подогретую» версию GS

Два мотора

Electra E4 GS обеспечат уже 287 л.с. и 465 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократится до 6,2 секунды при той же максимальной скорости. На такой электрокар устанавливаются аккумуляторы увеличенной до 79,7 кВт

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