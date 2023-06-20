Батарейное кросс-купе Buick Electra E4 получило «подогретую» версию GS

Компания Buick обнародовала технические характеристики электрокара Electra E4, разработанного для китайского рынка и впервые показанного в середине июня. Для кросс-купе подготовлены две силовые установки. Базовая версия получит один двигатель, более мощная станет полноприводной и будет позиционироваться как «подогретая» версия с индексом GS. Ранее у электрокаров Buick таких вариантов исполнения не было. Цена — от 189 900 юаней или 2,2 миллиона рублей.
- Единственный двигатель самой доступной модификации развивает 245 л.с. и 330 Нм. С ним Buick Electra E4 способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 секунды при максимальной скорости 180 км/ч. 65-киловаттная литий-железо-фосфатная батарея позволит проехать без подзарядки до 530 километров.
- Два мотора Electra E4 GS обеспечат уже 287 л.с. и 465 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократится до 6,2 секунды при той же максимальной скорости. На такой электрокар устанавливаются аккумуляторы увеличенной до 79,7 кВт⋅ч ёмкости, благодаря чему запас хода кросс-купе возрастает до 620 километров. «Заряженный» кроссовер будет отличаться особым декором кузова, 20-дюймовыми колёсами с тормозами Brembo и спортивными креслами в салоне.
- В оснащение электрокара в зависимости от комплектации войдут 30-дюймовый экран, камеры кругового обзора, панорамная крыша и атмосферная подсветка на 121 оттенок, а также «автопилот» SuperCruise.
Ранее сообщалось, что первой моделью Buick, на которой появится фирменная система полуавтономного управления GM, станет обновлённый кроссовер Envision. По всей видимости, эта новинка в США выйдет в продажу раньше, чем Electra E4 в Китае.