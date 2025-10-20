Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки
про Zeekr
4,8
31 отзыв
465 новых
487 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
001
X
Все материалы
Новости
Подборки
Про бизнес
Разбор
Вторичка
Тесты
Видео
В продаже: электрические премиум-минивэны для бизнеса и семьи
4
1
13 мая
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: плюшевая (и не только) дичь автосалона китайской столицы
1
2
28 апреля
Подборки
Пекин-2026: главные новинки для России
4
9
26 апреля
Подборки
В продаже! Большие и дорогие гибридные кроссоверы взамен Zeekr 9X
3
1
18 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! «Электрички» из КНР на границе крутости и безумия
5
1
11 февраля
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Zeekr X от тех, кто ездил на привычных машинах
6
8
14 января
Подборки
Самые красивые на Авто.ру: Challenger, Defender, Fat Boy и другие
4
20 октября 2025
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Zeekr 001 от тех, кто ездил на машинах привычных марок
8
34
17 апреля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Zeekr
Подождите
Объявления загружаются