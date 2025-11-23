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про Voyah
4,6
23 отзыва
168 новых
301 с пробегом
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В продаже: экономичные гибридные минивэны для семьи и бизнеса
4
4
19 мая
Подборки
Вторичка
В продаже: электрические премиум-минивэны для бизнеса и семьи
4
1
13 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Большие и дорогие гибридные кроссоверы взамен Zeekr 9X
3
1
18 марта
Подборки
Вторичка
Гуанчжоу-2025: главные новинки для России
19
18
23 ноября 2025
Подборки
В продаже! Топ-5 китайских марок с самыми большими скидками в ноябре
1
10 ноября 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Voyah Free от тех, кто ездил на автомобилях привычных марок
9
14
24 июля 2025
Подборки
Какие машины подорожали в России за полгода: подробный список
4
7 июня 2023
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