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про Voyah
4,6
22 отзыва
624 новых
359 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
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Путешествия
Audi и BMW попали в топ-5 премиальных продаж в России
Вчера
Новости
Про бизнес
Продажи гибридов Geely выросли в России в 45 раз
5
23 июня
Новости
Спрос на подключаемые гибриды в России вырос более чем в два раза
1
1
18 июня
Новости
Про бизнес
Большой Voyah Taishan, который ждут в России, станет электрокаром
2
11 июня
Новости
Минивэн Voyah Dream получит новую внешность в Китае
2
3 июня
Новости
Новейший кроссовер Voyah стал кабриолетом
4
25 мая
Новости
Марка Voyah официально рассекретила Passion S — конкурента Xiaomi YU7
2
22 мая
Новости
Электрические Voyah будут выпускать во Франции
1
20 мая
Новости
Voyah готовит конкурента Xiaomi YU7: новые фото
3
14 мая
Новости
В КНР назвали самые качественные гибриды: некоторые продаются в России
2
6 апреля
Новости
Кроссовер Voyah Taishan обзавёлся компактной пятиместной версией
3
1 апреля
Новости
Продажи премиальных машин в РФ выросли на фоне общего падения рынка
2
25 марта
Новости
Про бизнес
1
2
3
4
5
6
…
11
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