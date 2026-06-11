Большой Voyah Taishan, который ждут в России, станет электрокаром

Габариты электрокара составят 5230х2025х1817 миллиметров при колёсной базе 3120 миллиметров: таким образом, смена типа силовой установки не повлияет на размеры Voyah Taishan. Насколько можно судить по фото, дизайн также не претерпит никаких изменений. Как и в случае с гибридом, для электрокара предложат опцию двухцветной окраски кузова и 22-дюймовые колёса. Снаряженная масса кроссовера — 2920 килограммов при полной массе 3370 килограммов.

Передние колёса новой версии Taishan будет вращать 238-сильный электромотор, на задней оси установят агрегат на 408 сил. Таким образом, батарейный кроссовер окажется мощнее гибридного, силовые установки которого в зависимости от числа двигателей развивают 517 или 557 сил. В состав силовой установки войдёт литий-ионный тяговый аккумулятор, ёмкость которого пока не называется. Максимальная скорость электрического Taishan — 200 км/ч.

517-сильный гибрид Voyah Taishan должен официально появиться на российском рынке. Марка уже официально анонсировала старт продаж, но когда он состоится, пока не уточняется. Тем не менее, в конце марта стало известно, с каким именно оборудованием Taishan будет доступен в нашей стране.