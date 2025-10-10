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Новости про Voyah
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91 новых
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Про бизнес
Минивэн Voyah Dream получит новую внешность в Китае
2
3 июня
Новости
В КНР назвали самые качественные гибриды: некоторые продаются в России
2
6 апреля
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Премиальный гибридный минивэн Voyah Dream для России обновился, став на 305 километров дальнобойнее
9 октября 2025
Новости
Минивэн Voyah Dream лишился одного экрана, но получил продвинутый «автопилот»
3
16 сентября 2025
Новости
Минивэн Voyah Dream обновился: 657 сил и «танковый разворот»
4
29 августа 2025
Новости
Voyah запустил мобильное приложение для гибридов российской сборки
3
12 марта 2025
Новости
Две модели Voyah начали собирать в Липецке: они станут доступнее
13
29 января 2025
Новости
Обновлённый минивэн Voyah Dream с увеличенными экранами поступил в продажу в Китае
20 сентября 2024
Новости
Вэн Voyah Dream нового поколения вышел на тесты
2 августа 2024
Новости
Минивэн Voyah Dream получил в России мощную дальнобойную версию
1 февраля 2024
Новости
Четырёхместный Voyah Dream в России оказался на 6,7 миллиона рублей дороже обычного
22 ноября 2023
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Voyah
Dream
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