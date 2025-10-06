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про MINI
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Вторичка
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От «Вальгаллы» до «Фигаро»: объявления недели на Авто.ру
4
28 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: свежие хот-хэтчи для любителей автомобилей погорячее
7
13
17 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Европейские кабриолеты к сезону по цене нового «китайца»
5
8 апреля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: California, Land Cruiser, «шестисотый» и другие
9
6 октября 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Urus, Scaglietti, Supra и другие
4
2
29 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Huracan, Stradale, Bronco и другие
2
1
18 августа 2025
Подборки
Вторичка
Компактные, но престижные: 5 премиальных кроссоверов за 2 000 000 рублей
1
2
28 ноября 2024
Подборки
Вторичка
Классическому Mini — 65 лет! Вспоминаем неочевидные факты из биографии культовой микролитражки
2
3
26 августа 2024
Подборки
Наследник классического MINI, который просто отвлекал внимание: история концепта Spiritual
3
11 августа 2023
Подборки
Компактные, но престижные хэтчбеки с пробегом по цене неплохого кроссовера: 7 моделей за 2 200 000 рублей
1
1
4 мая 2023
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
MINI
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