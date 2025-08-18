Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про MINI
Hatch
4,5
126 отзывов
17 новых
692 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Hatch
Clubman
Countryman
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
Тесты
Разбор
Видео
В продаже: свежие хот-хэтчи для любителей автомобилей погорячее
7
13
17 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Huracan, Stradale, Bronco и другие
2
1
18 августа 2025
Подборки
Вторичка
Компактные, но престижные хэтчбеки с пробегом по цене неплохого кроссовера: 7 моделей за 2 200 000 рублей
1
1
4 мая 2023
Подборки
Вспомнить всех: 12 спецверсий современных машин, посвящённых легендарной классике
2
3
28 апреля 2020
Подборки
Кружок оккультизма: очень маленькие, но очень бешеные машинки
1
4
12 января 2020
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
MINI
Hatch
Подождите
Объявления загружаются