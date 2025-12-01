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про MINI
4,6
211 отзывов
99 новых
1 394 с пробегом
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Тесты
MINI и Vagabund превратили Countryman в дискотеку на колёсах
3
16 апреля
Новости
Tesla Model X сама поцарапала проезжающий мимо автомобиль, открыв дверь
3
2
1 декабря 2025
Новости
Видео
MINI представила два дизайнерских концепта для сёрфинга и трека
3
3 сентября 2025
Новости
Экс-дизайнер Jaguar представил новую работу: это рестомод Mini
3
25 июня 2025
Новости
В MINI объяснили, почему не вернутся к механической коробке
2
10 июня 2025
Новости
Старый Mini Cooper S превратили во внедорожник и выставили на продажу
1
12 мая 2025
Новости
Cреднемоторный пикап Mini с V8 продадут на аукционе
1
6 марта 2025
Новости
В Mini передумали выпускать электрокары в Великобритании из-за падения спроса
1
23 февраля 2025
Новости
Электрические Mini могут стать заднеприводными
2
22 февраля 2025
Новости
Победивший в Дакаре багги MINI ушёл с молотка
2
7 февраля 2025
Новости
Американцам пообещали больше дешёвых автомобилей в связи с выросшим спросом
3
2 февраля 2025
Новости
Названы лучшие автомобили 2025 года по мнению женщин
9 января 2025
Новости
1
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