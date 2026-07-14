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про Kia
4,5
5 443 отзыва
294 новых
30 505 с пробегом
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Новинка года
В продаже: городские компакты, которые хотят казаться кроссоверами
1
14 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: 5 «доутильных» иномарок с заводским газовым оборудованием
4
8 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: 5 альтернатив Volga K40 от японских, корейских и европейских брендов
3
2
7 июля
Подборки
Вторичка
Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Kia K3
3
6
7 июля
Подборки
В продаже: недорогие гибриды для экономии топлива
5
6 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: импортные универсалы вместо «Лады» с «механикой»
6
3 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: свежие седаны-иномарки дешевле «Весты»
2
2
1 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: бывшие российские бестселлеры в новом обличье
4
6
22 июня
Подборки
В продаже: пять свежих иномарок с АКП вместо Lada Granta с вариатором
6
5
16 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: привлекательные рамники по цене нового Haval Dargo
7
12 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Пять альтернатив Volga C50 от японских, корейских и европейских марок
8
1
28 апреля
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
5
6
7
8
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