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Подборки про Kia
Seltos
4,7
48 отзывов
121 новых
754 с пробегом
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В продаже: бывшие российские бестселлеры в новом обличье
4
6
22 июня
Подборки
В продаже! Свежие компакт-кроссоверы «традиционных» марок дешевле 3 миллионов
3
1
7 апреля
Подборки
Вторичка
От новой Тестароссы до супер-Тойоты: главные мировые новинки 2025 года
10
5
31 декабря 2025
Подборки
Топ-5 компактных кроссоверов за 2 500 000 вместо Chery и Geely: обзор вторичного рынка
21 августа 2025
Подборки
6 интересных компакт-кроссоверов с пробегом дешевле нового «Москвича»
2
10 августа 2023
Подборки
Вторичка
Шесть интересных машин с пробегом по цене Kia Seltos
28
18 февраля 2020
Подборки
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Seltos
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