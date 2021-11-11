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Тесты про Kia
Seltos
4,7
48 отзывов
118 новых
749 с пробегом
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Народное хозяйство. Новая Hyundai Creta против Renault Duster и Kia Seltos
2
14
11 ноября 2021
Тесты
Звезда, да? Подробный тест Kia Seltos
16
22 мая 2020
Тесты
Продажные натуры: сравнительный тест Skoda Karoq, Kia Seltos и Nissan Qashqai
54
17 марта 2020
Тесты
Тест российского Kia Seltos: что будет дальше
44
10 февраля 2020
Тесты
Звезда по имени Seltos: первый тест нового кроссовера Kia для России (+ видео)
4
25 июля 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Kia
Seltos
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