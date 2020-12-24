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Тесты про Kia
Rio
4,4
1 270 отзывов
7 545 с пробегом
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Он вам не седан. Быстрый тест Kia Rio X
18
24 декабря 2020
Тесты
Расставить пRIOритеты. Все плюсы и минусы Kia Rio: подробный тест
2
15
17 ноября 2020
Тесты
Миллионер поневоле: Kia Rio против Skoda Rapid и Lada Vesta Sport
1
40
2 ноября 2020
Тесты
Ненавредительство: изучаем 5 деликатных способов улучшить Kia Rio, почти ничего не меняя
6
18 сентября 2020
Тесты
Хочу быть джипом: тест легковушек с большим клиренсом
1
4
15 марта 2019
Тесты
Видео
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Тесты
Kia
Rio
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