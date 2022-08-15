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4,5
738 отзывов
108 новых
4 010 с пробегом
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Другой — серый. Первый тест кроссовера Kia Sportage нового поколения
2
15 августа 2022
Тесты
Автомобиль (не)обыкновенный: подробный тест Kia Sportage
7
27 марта 2020
Тесты
Факультатив: тест обновленного Kia Sportage
1
29 декабря 2018
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Kia
Sportage
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