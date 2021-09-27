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Тесты про Kia
Carnival
4,6
56 отзывов
5 новых
925 с пробегом
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Кроссоверы больше не нужны? Kia Carnival: подробный тест
1
36
27 сентября 2021
Тесты
Пассажирские перевозки. Hyundai Palisade, Kia Carnival и Kia Mohave: сравнительный тест
3
9 июля 2021
Тесты
Большой тест минивэнов: Kia Carnival против Opel Zafira Life, GAC GN8, Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz Vito
21
18 июня 2021
Тесты
Первый тест Kia Carnival: шесть вопросов и пять ответов про новый минивэн из Кореи
9
3 апреля 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Kia
Carnival
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