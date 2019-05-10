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K900
32 с пробегом
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Научный подход: тест-драйв роскошного Kia K900, который больше не метит в премиум
10 мая 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Kia
K900
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