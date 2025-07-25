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Новости про Kia
Sportage
4,5
733 отзыва
108 новых
3 979 с пробегом
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Стали известны цены на обновлённый Kia Sportage казахстанской сборки
3
19 января
Новости
В России объявлен масштабный отзыв Kia Sportage
3
1
25 июля 2025
Новости
Kia хочет вернуться в Россию в 2026 году с шестью моделями: названы цены
7
42
18 июня 2025
Новости
В России отозвали почти 30 тысяч автомобилей Kia
31 января 2025
Новости
Рестайлинговый Kia Sportage начали продавать в России
1
9
22 января 2025
Новости
Представлен рестайлинговый Kia Sportage: новая внешность и «автомат»
5 ноября 2024
Новости
Обновлённый Kia Sportage: первые официальные изображения
24 октября 2024
Новости
Шпионы засняли большой экран в салоне обновлённого Kia Sportage
18 октября 2024
Новости
Фотошпионы рассекретили изменения в дизайне Kia Sportage
6 августа 2024
Новости
Обновлённый Kia Sportage для Европы: первые фото
18 июля 2024
Новости
14-летний Kia Sportage, на котором ездили всего три раза, продают на Авто.ру
3
22 марта 2024
Новости
«Розеточный» Kia Sportage провалил лосиный тест, справившись с ним хуже соплатформенного Hyundai
25 марта 2023
Новости
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Новости
Kia
Sportage
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